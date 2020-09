Scuola e Trasporti, Codacons: Roma Rischia di Cadere nel Caos (Di martedì 8 settembre 2020) Il Codacons denuncia che i Trasporti a Roma Rischiano di Cadere nel Caos con la riapertura delle scuole. “Sul fronte dei Trasporti pubblici Roma Rischia di risultare totalmente impreparata ad affrontare l’emergenza Covid, e la riapertura delle scuole rappresenta un ulteriore elemento di pericolo per la collettività” dichiara il presidente Rienzi. “Necessario riorganizzare l’intero comparto, incrementando il numero di mezzi pubblici in circolazione, anticipando l’orario di apertura delle metro e potenziando il servizio specie sulla linea C, dove la frequenza dei treni non è adeguata” continua. “E se si registreranno contagi e focolai all’interno delle ... Leggi su youreduaction

Scuola, il Pd di Gallarate incalza il Comune: "Su trasporti e spazi per il voto non si è mosso un dito" Varesenews Rientro in classe a Savigliano: trasporto locale garantito e pranzo con "lunch box" ma nessun aumento dei costi per i cittadini

Disagio per le scuole materne statali e per la scuole superiori per il mancato arrivo di insegnanti e personale Ata Il 14 settembre sono pronti a rientrare in classe anche i ragazzi delle scuole di Sa ...

Trasporti e bus scolastici: a Padova niente corse aggiuntive

PADOVA. Nessun piano straordinario dei trasporti scolastici. L’anno inizia con gli stessi numeri dell’anno scorso come l’emergenza Covid non ci fosse, almeno per quanto riguarda il numero dei posti ne ...

