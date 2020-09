Scuola, Azzolina in Senato: 'Il rischio zero non esiste' (Di martedì 8 settembre 2020) 'Siamo consapevoli del fatto che il rischio zero non esista, anche a Scuola'. A dirlo è il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, nell'informativa al Senato in cui risponde a tutto tondo alle ... Leggi su leggo

matteosalvinimi : #Salvini: La Scuola è una cosa troppo seria per essere lasciata in mano ad un ministro incapace come la #Azzolina. #Tg2Post - PatriziaTerzoni : Grazie a - LegaSalvini : AZZOLINA: MA SALVINI HA UNA COSCIENZA? #AzzolinaBocciata - Giancar70336148 : RT @Mary43298048: Terrore e propaganda sulla scuola. La Azzolina smaschera il Capitano. Pronta la mozione di sfiducia della Lega. La minist… - odilelly : @MauroPelizzoni2 @MariaConversano @ricpuglisi @GiuseppeConteIT Renzi ha fatto notare a suo tempo che non ci si stav… -