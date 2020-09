Gentiloni: “È momento giusto per un salario minimo Ue. Recovery? Obiettivo ripagare i debiti con nuove tasse su digitale e emissioni” (Di martedì 8 settembre 2020) Con la ripresa autunnale entra nel vivo anche la partita del Recovery fund. Che per l’Italia può valere fino a 209 miliardi tra prestiti e sovvenzioni, con un impatto di 3 punti sulla crescita del pil – stima Bankitalia – se i soldi verranno spesi tutti e in maniera efficiente. Giovedì a Palazzo Chigi si riunirà per la prima volta dopo la pausa di agosto il Comitato interministeriale per gli affari europei (Ciae), che fisserà le linee guida del piano nazionale per la ripresa e resilienza da inviare al Parlamento e dettagliare nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. “Ci concentreremo su digitalizzazione, innovazione, infrastrutture, graduale decarbonizzazione dell’economia, istruzione, formazione e ricerca, inclusione sociale, equità, salute“, ha anticipato dal forum Ambrosetti ... Leggi su ilfattoquotidiano

