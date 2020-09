Coronavirus, lieve aumento dei positivi ma con 40mila tamponi in più: +1.370 (ieri +1.108). Diminuiscono i decessi: +10 (ieri +12) – Il bollettino della Protezione Civile (Di martedì 8 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie dell’8 settembre Il bollettino dell’8 settembre Dopo tre giorni consecutivi di calo nel numero dei contagi, tornano a salire i casi positivi di Coronavirus: sono 1.370 le infezioni registrate nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.108 e due giorni fa 1.297. I casi totali in Italia hanno superato la soglia di 280mila: sono 280.153 per la precisione. Questi dati arrivano a fronte di 92.403 tamponi processati oggi (ieri erano 52.553) per un totale di test analizzati dall’inizio dell’epidemia arrivato a quota 9.364.213. Lo si apprende dal bollettino della Protezione Civile. I morti totali sono ... Leggi su open.online

