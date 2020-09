Tifone Haishen in Corea del Sud, cancellati 300 voli (Di lunedì 7 settembre 2020) Vedi 'Giappone: prosegue marcia Tifone...' delle 5.22,, ANSA, - ROMA, 07 SET - Dopo il Giappone il Tifone Haishen si è abbattuto sulla Corea del Sud. Lo riporta la Bbc. Più di 300 i voli cancellati da ... Leggi su corrieredellosport

SkyTG24 : In #Giappone è livello d'allerta massimo per il passaggio del tifone #Haishen ?? - repubblica : Giappone, il tifone Haishen fa paura: 1,6 milioni di sfollati nel Kyushu [aggiornamento delle 05:45] - RaiNews : Forti precipitazioni e venti fino a 155 Km/h - repubblica : Tifone Haishen si sposta in Corea del Sud dopo aver colpito il Giappone [aggiornamento delle 09:42] - iconanews : Tifone Haishen in Corea del Sud, cancellati 300 voli -