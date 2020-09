L’ultima gaffe del ministro Speranza. “Cosa non rifarei sul covid? Potrei scriverci un libro…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Una sincerità disarmante. “Potrei scrivere un libro su questo”. A parlare è il ministro della Salute Roberto Speranza. In visita in Toscana, risponde proprio così ai giornalisti che gli chiedono se ci fosse qualche cosa che oggi non rifarebbe nella gestione dell’emergenza covid. Poi tenta di dissimulare la gaffe con un sorriso naif. Parole che tradiscono la lunga serie di errori commessi dal governo, talvolta macroscopici, così lunga che potrebbero riempire un tomo. Parole che la dicono lunga sul tasso di approssimazione dell’esecutivo in questi lunghi mesi di pandemia. Trascorsi tra allarmismi e minimizzazioni, stop and go, dcpm come se piovesse, eserciti di task force, verbali secretati. E tante gaffe. Ultimo scoglio ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : L’ultima gaffe del ministro Speranza. “Cosa non rifarei sul covid? Potrei scriverci un libro…”… - babetta123 : Luigi Di Maio e l'italiano, l'ultima frase agghiacciante: 'Fatemi prima di tutto presentarvi' Così l'ex capo pol… - ritafrediani : Luigi Di Maio e l'italiano, l'ultima frase agghiacciante: 'Fatemi prima di tutto presentarvi' - giuseppedelupis : RT @dantegiumanini: Questo é un ministro ? A sum a post !!! Luigi Di Maio e l'italiano, l'ultima frase agghiacciante: 'Fatemi prima di tut… - marinellapastor : RT @dantegiumanini: Questo é un ministro ? A sum a post !!! Luigi Di Maio e l'italiano, l'ultima frase agghiacciante: 'Fatemi prima di tut… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima gaffe Trump: «I soldati caduti? Perdenti e sfigati che si sono fatti ammazzare» Corriere della Sera