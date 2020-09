Bielorussia, in 100mila a Minsk per cacciare Lukashenko: in piazza slogan anti-Putin. Sparita l’oppositrice Kolesnikova (Di lunedì 7 settembre 2020) Non si fermano dal 9 agosto e scendono in piazza di nuovo per chiedere elezioni libere – anche dai brogli – che spezzino l’era di Alexandr Lukashenko, al potere senza soluzione di continuità dal 1994. Sono 633 i manifestanti fermati ieri dalla polizia antisommossa durante le proteste, alle quali hanno partecipato più di 100mila persone solo a Minsk, scrive l’agenzia di stampa russa non governativa Interfax. Intanto sarebbe Sparita Maria Kolesnikova, capo della campagna elettorale del candidato (non ammesso) Viktor Babariko nonché alleata di Svetlana Tikhanovskaya. Una testimone oculare, parlando al sito Tut.by, ha spiegato che è stata caricata a bordo di un minibus con la scritta ... Leggi su ilfattoquotidiano

Antonio80155302 : La liberta' e la democrazia non si possono fermare , l'acqua, alla lunga finisce sempre al mare..?? - AngieFerrante : Bielorussia: media, a Minsk oltre 100mila persone in piazza - fisco24_info : Bielorussia: media, a Minsk oltre 100mila persone in piazza: Colonne di manifestanti verso la residenza del preside… - CorriereQ : Bielorussia: media, a Minsk oltre 100mila persone in piazza - iconanews : Bielorussia: media, a Minsk oltre 100mila persone in piazza -