“Sono fiera e innamorata”. Tutti i flash su di lei: “personaggio dell’anno”. Avete capito chi è questa splendida ragazza? (Di domenica 6 settembre 2020) Alessia Bonari, non Tutti ricordano il suo nome, ma il suo viso sicuramente si. La foto della giovane infermiera soli 23 anni ha impresso il simbolo di un lavoro assiduo, quello di Tutti gli operatori sanitari scesi in campo durante la dura battaglia contro il coronavirus. Alessia è apparsa su Repubblica e difficilmente ci si dimenticherà di quel volto segnato dai lividi della mascherina dopo ore e ore di lavoro nel reparto Covid. È scesa in campo e continua il suo lavoro con dedizione e professionalità, la giovane infermiera di 23 anni originaria di Grosseto, che durante il periodo di piena emergenza sanitaria è stata resa celebre da una foto poi divenuta simbolo di Tutti gli operatori sanitari che hanno aiutato e continuano ad aiutare il Paese durante il periodo di emergenza sanitaria per Covid. ( ... Leggi su caffeinamagazine

Anna33289994 : RT @CarloF0554ti: Dato che si apprende che in un ospedale milanese convenzionato esisteva (almeno) una suite da 300m2 attrezzata per pazien… - Roberto_Rosoni : RT @CarloF0554ti: Dato che si apprende che in un ospedale milanese convenzionato esisteva (almeno) una suite da 300m2 attrezzata per pazien… - purpleblow : @ohnexys Grazie! ?? sono emozionata perché è la prima fiera dal Lucca Comics dell’anno scorso ?? - aalessaandraaa : RT @noexplsn: I tweet di apprezzamento per loro non sono mai troppi, fiera di essere fan di tutti (ognuno per un motivo diverso e con qualc… - hello_itsVi : @adestrainalto Sono tanto fiera che ti sia piaciuto e l'avermi portata con te è stato un regalo bellissimo, grazie ancora ?? -