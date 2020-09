Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani Gelosa di Sirius! (Di domenica 6 settembre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne: Nicola Vivarelli ha deciso di conoscere più a fondo Valentina Autiero, e questo ha scatenato la gelosia di Gemma Galgani con cui ha avuto un duro scontro. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Anticipazioni Uomini e Donne: Nicola interessato a Valentina! Si è da poche ore conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione, almeno al principio, c’è stata come sempre Gemma. La Galgani ha proseguito la sua conoscenza con il suo corteggiatore ormai ribattezzato Mister Lamas, e sembra trovarsi molto a suo agio con lui. Tina l’ha attaccata ... Leggi su uominiedonnenews

