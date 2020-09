Ritorna il Programma di Crozza: il Comico Imita La Ministra Azzolina (Di sabato 5 settembre 2020) Il celebre Programma “Fratelli di Crozza” ritornerà in prima serata dal 18 settembre. Il conduttore e Comico è pronto a presentare la sua Imitazione della Ministra Azzolina. In passato Maurizio Crozza aveva già portato al pubblico l’Imitazione di un ministro dell’istruzione, ovvero Valeria Fedeli. Come ogni stagione del Programma, l’artista ha preparato dei nuovi personaggi e tra questi c’è la Ministra Lucia Azzolina. Tra umorismo, critica sottile e riflessione, il successo di “Fratelli di Crozza” è assicurato. Leggi su youreduaction

Pimpabg : @mariogiordano5 Non vedo l'ora che sia martedì. Il mio programma preferito ritorna . @mariogiordano5 n.1 Bentornato bello carico ?? - FestdellaMente : RT @liviopartiti: Dal 4 al 6 settembre a #Sarzan ritorna il #FestivalDellaMente @FestdellaMente il tema dell'edizione 2020 è #sogno 'Ho in… - focusTECHit : #Emule si aggiorna dopo 10 anni, ritorna il popolare #Software degli anni 2000 - #Aggiornamento |… - liviopartiti : A #Camogli dal 10 a 13 settembre ritorna il #FestivalDellaComunicazione @FestivalCom con oltre 120 incontri scopri… - leo48350005 : RT @EnneEffe4: Ritorna, dopo la pausa estiva, il nostro programma #dalleparoleaifatti! Vi aspetto, in compagnia di @DanieleMeloni80 alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna Programma

FocusTECH

Studio di “Save The Children” in vista della riapertura: In Italia 7 genitori su 10 in Italia sono preoccupati per l’emergenza, e in Calabria 2 genitori su 10 temono di non poter comprare tutti i libr ...Dal 7 settembre parte la nuova stagione di Radio DEEJAY, con il ritorno dei programmi più amati e qualche new entry. Ecco il palinsesto che troverete in onda.