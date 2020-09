Napoli, tra i pupilli di Rino Gattuso c’è anche un insospettabile (Di sabato 5 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis, dopo aver annunciato il colpo Victor Osimhen, ha intenzione di far cassa. La società azzurra, infatti, non può permettersi di restare parecchi anni senza cedere i suoi big, e quest’anno sembra il turno di Kalidou Koulibaly. Dopo il centrale azzurro, dovrebbe fare le valigie anche Arek Milik, con l’attaccante polacco che non … L'articolo Napoli, tra i pupilli di Rino Gattuso c’è anche un insospettabile Leggi su dailynews24

mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - claudia18481 : RT @superacquaman: SAPEVI CHE AL VOMERO (NAPOLI) SI GIRAVANO FILM PRIMA DI HOLLYWOOD? NAQUE A NAPOLI LA WALK OF FAME Tra la fine dell’800 e… - TrafficoA : A14 - Castel San Pietro-Bologna - Coda A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona Coda di 5 km tra Castel San Pietro e Bivio A14/A13 B... - Danila9631 : RT @superacquaman: SAPEVI CHE AL VOMERO (NAPOLI) SI GIRAVANO FILM PRIMA DI HOLLYWOOD? NAQUE A NAPOLI LA WALK OF FAME Tra la fine dell’800 e… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona code per 5 km causa incidente tra Svincolo Castel S.Pietro (Km 38,2) e A14 Allacciamento A13 B… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tra Napoli, la Galleria Umberto tra degrado e abbandono La Repubblica Calciomercato Roma, Dzeko in standby. Per Smalling si continua a trattare

Le ultime notizie del 5 settembre sulle trattative di mercato della Roma con acquisti e cessioni in diretta. C’è sempre la questione Dzeko che tiene banco. Il bomber bosniaco dopo la rete segnata all’ ...

LO SCRIGNO - "Black Panther", braccia incrociate su petto, pugni chiusi: Wakanda forever!

NAPOLI - Un re buono, che ama il suo popolo, sa come proteggerlo dai pericoli derivanti da una spregiudicata e prevaricatrice gestione delle ricchezze possedute. Un re saggio impara che l'interazione ...

Le ultime notizie del 5 settembre sulle trattative di mercato della Roma con acquisti e cessioni in diretta. C’è sempre la questione Dzeko che tiene banco. Il bomber bosniaco dopo la rete segnata all’ ...NAPOLI - Un re buono, che ama il suo popolo, sa come proteggerlo dai pericoli derivanti da una spregiudicata e prevaricatrice gestione delle ricchezze possedute. Un re saggio impara che l'interazione ...