La versione di Miley Cyrus sul divorzio da Liam Hemsworth (Di sabato 5 settembre 2020) Non è certo immune alle critiche, la cantante e attrice Miley Cyrus, 27 anni. Abituata a stare sotto i riflettori sin da bambina, quando è esplosa come caso mediatico nei panni di Hannah Montana, Miley Cyrus è finita nel mirino degli hater anche quando, ormai un anno fa abbondante, si è separata dall’ex marito, il collega Liam Hemsworth, 30 anni. I due sono stati marito e moglie dal 2018 al 2020, ma la loro storia è cominciata ben prima, quando Miley era una teenager (la sua prima volta, con lui, a 16 anni, come ha raccontato lei stessa nel podcast “Call Her Daddy“). Dopo diversi on and off, i due si sono rimessi insieme anni dopo, salvo decidere di prendere strade separate nell’estate di un anno fa. Leggi su vanityfair

camila_healing : RT @mtvitalia: E noi adoriamo Niall Horan in versione fan ?? #MileyCyrus - Conti160 : RT @mtvitalia: E noi adoriamo Niall Horan in versione fan ?? #MileyCyrus - mtvitalia : E noi adoriamo Niall Horan in versione fan ?? #MileyCyrus - AlexBellanotte : il livello di amore che provo per Miley Cyrus non è normale, solo ora mi rendo conto che mi ha rubato cuore e anima… - _teeo : Vorrei che miley cyrus cantasse una versione riarrangiata di da zero a cento ma non penso sia in grado effettivamente -

Ultime Notizie dalla rete : versione Miley Niall Horan ha adorato l'ultima esibizione di Miley Cyrus MTV.IT Niall Horan ha adorato l’ultima esibizione di Miley Cyrus

Se sei rimasto a bocca aperta davanti alla recente performance di Miley Cyrus nel Live Lounge di BBC Radio One, hai qualcosa in comune con Niall Horan! La cantante si è esibita sul nuovo singolo "Midn ...

Miley Cyrus, confessione sul divorzio da Liam Hemsworth: “Non lo accetto”

Miley Cyrus ha parlato del suo divorzio da Liam Hemsworth e ha fatto una confessione su quel periodo. I due si sono separati un anno fa e oggi la cantante ha detto cosa proprio non riesce a mandare gi ...

Se sei rimasto a bocca aperta davanti alla recente performance di Miley Cyrus nel Live Lounge di BBC Radio One, hai qualcosa in comune con Niall Horan! La cantante si è esibita sul nuovo singolo "Midn ...Miley Cyrus ha parlato del suo divorzio da Liam Hemsworth e ha fatto una confessione su quel periodo. I due si sono separati un anno fa e oggi la cantante ha detto cosa proprio non riesce a mandare gi ...