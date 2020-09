Elettra Lamborghini, via all’addio al nubilato dopo i tamponi negativi (Di sabato 5 settembre 2020) Tutto pronto per l’addio al nubilato di Elettra Lamborghini: dress code white e tre giorni di puro divertimento per l’ereditiera e le sue amiche. Prima di tutto Elettra Lamborghini ha voluto che tutti gli ospiti si sottoponessero al rituale del tampone: una volta ricevuti i risultati, la festa ha avuto inizio. Tutte negative al Coronavirus … L'articolo Elettra Lamborghini, via all’addio al nubilato dopo i tamponi negativi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

