Chievo, tre tesserati risultati positivi al Covid-19. Il comunicato (Di sabato 5 settembre 2020) Il Chievo ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che tre tesserati sono risultati positivi al Covid-19 Il Chievo ha annunciato che tre tesserati sono risultati positivi al Covid-19 attraverso il proprio sito ufficiale. Per questo motivo è stata annullata l’amichevole contro il Padova che aveva già comunicato la positività dei tre tesserati. Ecco il comunicato ufficiali della società clivense: «A seguito degli ultimi esami svolti ieri, si sono evidenziate da pochi minuti tre positività al Covid-19. I tesserati che sono risultati ... Leggi su calcionews24

PADOVA - Il Calcio Padova e il Chievo Verona comunicano che la gara amichevole prevista per oggi pomeriggio è stata annullata, poiché nell'organico dei clivensi si sono evidenziate tre positività al C ...L’amichevole tra il Chievo e il Padova è stata annullata a causa della positività al Covid-19 di tre tesserati clivensi L’amichevole tra il Chievo e il Padova, in programma oggi pomeriggio, è stata an ...