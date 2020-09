NIS America Virtual Meeting - anteprima (Di venerdì 4 settembre 2020) La pandemia del 2020 ha colpito duramente tutti, non ultimi tutti gli eventi stampa annullati, in cui sviluppatori e publisher avrebbero dovuto presentare i propri titoli. Fortunatamente, viviamo nell'era dell'Internet e del digitale e questo ci ha permesso di partecipare a un Meeting organizzato da NIS America, per la presentazione della loro line-up per i mesi a venire.Il primo e più imminente titolo mostrato è stato RPG Maker MV, di Kadokawa Corporation; previsto per l'11 settembre 2020, arriverà su Nintendo Switch e PlayStation 4. Come tutti i software di questa ip, RPG Maker MV permetterà di creare la propria avventura con centinaia di asset grafici e animazioni altamente personalizzabili, proprio per creare i propri personaggi e mondo di gioco anche senza conoscenza di coding avanzato e su Nintendo Switch l'utilizzo ... Leggi su eurogamer

NIS America ha anunciato che Ys IX: Monstrum Nox arriverà su PlayStation 4 il 5 febbraio 2021 in Europa, per poi giungere anche su Nintendo Switch e PC nella stagione estiva dello stesso anno. La stor ...

Qualche giorno fa, Nippon Ichi America ha condiviso con noi alcune informazioni riguardo i prossimi titoli in uscita nel 2020. Vi facciamo qui di seguito un breve riassunto su cosa potete aspettarvi n ...

