Nations League | Germania batte Spagna in distanziamento

Prima di Germania-Spagna i calciatori tedeschi hanno mantenuto il distanziamento di un metro l'uno dall'altro. Giovedì sera alla Mercedes-Benz Arena, a Stoccarda, la nazionale tedesca ha affrontato quella spagnola in una partita del primo turno di Nations League. Si giocava a porte chiuse, come imposto dalle norme anti Covid-19 rispettate ormai da mesi in tutte le principali manifestazioni sportive. Della partita sono circolate molto sui social e sui siti di news le immagini dei calciatori in campo prima del fischio d'inizio. La squadra di casa, guidata dal commissario tecnico Joachim Löw, è sembrata più rispettosa delle regole in fatto di distanziamento sociale. Prima che la partita cominciasse i calciatori si sono tenuti a ...

