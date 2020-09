Luca Cavazza: «Sono stato massacrato perché sono un ex della Lega: sono bugie indimostrabili» (Di venerdì 4 settembre 2020) Luca Cavazza, l’ex candidato alle regionali con la Lega in Emilia-Romagna ora ai domiciliari, attraverso i suoi avvocati respinge ogni accusa. Secondo l’accusa, basata sulle dichiarazioni della ragazza e alcuni riscontri investigativi, Cavazza era l‘uomo con il compito, che «svolgeva continuamente», come ha scritto il gip nell’ordinanza, «di individuare giovani donne da avviare alla prostituzione, ovvero da condurre nei luoghi ove tale attività di prostituzione si consumava, in cambio di cocaina». Luca Cavazza: «sono stato massacrato perché sono un ex ... Leggi su nextquotidiano

