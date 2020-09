Il giallo dei manifesti-sfottò contro la Meloni. Ma lei la prende bene (Di venerdì 4 settembre 2020) Una serie di manifesti elettorali comparsi principalmente a Caserta, in Campania, che sfruttano slogan "sovranisti" (ma non solo) e raffigurano personaggi dei cartoni animati. E' l'ultima novità della campagna elettorale verso le Regionali, una trovata pubblicitaria che mira a far sorridere pur nella concomitanza di un voto particolarmente delicato per l'assetto del governo. A ironizzare sui manifesti è stata Giorgia Meloni, che vedendo quello raffigurante Sailor Moon con la scritta "Libera, forte, coraggiosa", ha scritto sui social: "Mi ricorda qualcosa...". Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : giallo dei Gerenzano, il giallo dei cattivi odori: da dove provengono? Il Notiziario A febbraio al Museo del Cinema di Torino una mostra per gli 80 anni di Dario Argento

Un doveroso omaggio a uno dei grandi autori del cinema italiano e conosciuto in ... ha saputo dare al thriller, al giallo e all’horror, allentando le maglie di una grammatica cinematografica ...

