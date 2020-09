Facebook Messenger, ecco l’ultimo rimedio contro le fake news (Di venerdì 4 settembre 2020) Da anni tra le piattaforme social più colpite, Facebook assieme ad altre aziende del settore, ha dichiarato guerra alle fake news, che ancora oggi invadono centinaia di pagine del celebre social network creato da Mark Zuckerberg nonostante un netto calo rispetto ai primi anni di diffusione. Anti fake news L’azienda infatti nel corso degli anni ha creato delle regolamentazioni e dei “paletti” per limitare il più possibile la diffusione di notizie costruite per trovare ampio consenso presso una grande fetta di utenti sempre soggetta alla condivisione di fake news, che portano spesso a numerose problematiche di vario tipo. Anche in vista delle prossime elezioni negli Stati Uniti e vista l’emergenza covid-19 che continua a mettere in ... Leggi su giornal

