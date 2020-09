Palermo, ufficiale: preso Corrado dall’Inter (Di giovedì 3 settembre 2020) Prosegue la campagna acquisti del Palermo condotta dal ds Renzo Castagnini con un passato alla Juventus. In maglia rosanero arriva Niccolò Corrado, terzino classe 2000, ora ufficialmente un giocatore del Palermo. Il difensore toscano arriva a Palermo con la formula del prestito annuale dall'Inter con diritto di riscatto e controriscatto. A Niccolò il benvenuto in rosanero e in bocca al lupo da parte di tutto il Palermo FC. Palermo, ufficiale: preso Corrado dall’Inter ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

