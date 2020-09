Juventus, Rabiot: «Con Pirlo sono cambiate tante cose» (Di giovedì 3 settembre 2020) Adrien Rabiot ha espresso le proprie considerazioni in merito alla nuova Juventus targata Andrea Pirlo: le sue parole Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato del nuovo corso bianconero targato Andrea Pirlo. Pirlo – «Con Pirlo ho avuto modo di lavorare solo una settimana, ma da quel che ho visto, si capisce che è stato un grande giocatore. I principi di gioco che vuole mettere in pratica mi corrispondono e penso che sia un vantaggio avere uno come Pirlo, per noi tutti e per me in particolare come centrocampista. Insomma, è davvero il must essere allenato da lui. Anche se ho lavorato solo qualche giorno con Pirlo, sono cambiate molte ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Juventus #Rabiot si esalta: 'Con #Pirlo siamo da #Champions. È il tecnico che fa per me. Rispetto a #Sarri è già c… - marcoconterio : ?? ???? #Pogba positivo al #COVID19 e fuori dai convocati della #Francia. Prima chiamata per #Camavinga e #Aouar. Sorp… - zazoomblog : Juventus Rabiot: «Con Pirlo sono cambiate tante cose» - #Juventus #Rabiot: #Pirlo #cambiate - cody53250131 : RT @CMJuve18: ??#Rabiot:'Sono cambiate molte cose, a cominciare dal fatto che si vede che Pirlo è stato un giocatore importante per la Juve.… - chaexJUVE : RT @CMJuve18: ??#Rabiot:'Sono cambiate molte cose, a cominciare dal fatto che si vede che Pirlo è stato un giocatore importante per la Juve.… -