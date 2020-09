Ipertensione: nuovi studi su sistema immunitario e nervoso (Di giovedì 3 settembre 2020) Dal Neuromed di Pozzilli una mappa delle nuove prospettive sulle interazioni tra sistema nervoso e immunitario nell’Ipertensione arteriosa L’interazione tra sistema immunitario e sistema nervoso come punto chiave dell’insorgenza dell’Ipertensione arteriosa e dello sviluppo del danno che questa patologia può arrecare a diversi organi del corpo, bersaglio dei livelli elevati di pressione. È questo l’argomento al centro della… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Ipertensione nuovi

È uno dei timori che da tempo affligge la scienza e ancor più i pazienti: che alcuni farmaci usati per curare l’ipertensione possano aumentare il rischio di disfunzione erettile e compromettere la vit ...Le vacanze, si sa, non sono fatte per costringerci a obblighi e restrizioni, ma al contrario invitano alla libertà e a mettere da parte regole e vincoli. Non stupisce quindi se al ritorno alla vita no ...