Berberè – Milano (Di venerdì 4 settembre 2020) Macelleria Popolare Via Alfredo Cappellini, 18 – 20124 Milano Tel. 02/38316849 Sito Internet: www.berberepizza.it Tipologia: pizzeria Prezzi: pizze 5,90/12,80€, cicchetti 3,80/4,50€ Giorno di chiusura: mai OFFERTABerberé è una realtà che comprende varie sedi in Italia (questa di Milano presso la Stazione Centrale è di recente apertura) e ora anche a Londra. L’idea è quella di creare delle pizze con ingredienti selezionati e dare grande attenzione alla qualità della lievitazione (oltre al lievito madre, c’è l’opzione dell’idrolisi) e alle farine che infatti possono essere scelte al momento tra diverse tipologie di grani antichi e speciali. Anche le opzioni per le farciture sono molto particolari e di qualità, con alcune presenze di presidi Slow Food. ... Leggi su secoloditalia

