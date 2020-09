Provincia, via libera a lavori di edilizia scolastica per oltre 7 milioni di euro (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Stamani, davanti al Segretario Generale della Provincia, Maria Luisa Dovetto, il Dirigente del Settore Tecnico dell’Ente, Angelo Carmine Giordano, e i legali rappresentanti di Ditte vincitrici appalto hanno sottoscritto i contratti per i seguenti lavori di edilizia scolastica: nuova costruzione di Istituto scolastico all’interno e confinante con l’area scolastica dell’esistente Istituto di Istruzione Superiore “Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti per un importo complessivo di € 4.850.000, di cui € 3.572.823,81 per lavori compreso oneri della sicurezza ed € 1.277.176,19 per somme a disposizione, finanziato ... Leggi su anteprima24

CUNEO CRONACA - Oggi (martedì 1 settembre) l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine dell ...

Verona, batterio killer: mamma in protesta davanti all'ospedale: "Voglio che i responsabili si dimettano"

Il Citrobacter, batterio killer che ha ucciso quattro bambini in terapia intensiva all'Ospedale della Donna e del Bambino, in provincia di Verona, si annidava in un rubinetto dell'acqua. La scoperta d ...

