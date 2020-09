Pontecorvo – Beccato con 2 piante di canapa indiana, 31enne finisce nei guai (Di mercoledì 2 settembre 2020) Continuano i controlli da parte dei militari della Compagnia di Pontecorvo su tutto il territorio di competenza, finalizzati a prevenire e reprimere i reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella scorsa giornata, a Pontecorvo, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone, quale assuntore, un 31enne di Castrocielo, poiché a seguito di perquisizione svolta nel suo domicilio sono state rinvenute due piante di canapa indiana, alte rispettivamente 60 cm e 13 cm. Pontecorvo – Beccato con 2 piante di canapa indiana, 31enne finisce ... Leggi su ilcorrieredellacitta

