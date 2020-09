Milan, Maldini: "Puntiamo la Champions, Diaz può fare la differenza" (Di mercoledì 2 settembre 2020) MilanO - "La Champions deve essere il nostro obiettivo, anche se non è dichiarato. Dobbiamo migliorare la nostra posizione in classifica: l'idea è quella di entrare tra le prime quattro, in questo ... Leggi su corrieredellosport

AndreaBricchi77 : Bisogna dare atto alla società #Milan in generale e a Paolo #Maldini in particolare, di aver condotto fin qui un mercato esemplare. - Sport_Mediaset : #Milan, è #Chiesa il sogno di #Maldini e #Pioli. L'attaccante viola è pronto a lasciare Firenze: #Juve e #Inter lo… - DiMarzio : #Milan, dal #calciomercato, agli obiettivi di stagione, fino al #derby contro l’#Inter. Le parole di #Maldini - IleniaRagozzino : RT @matmosciatti11: Paolo #Maldini a Sky: “La #ChampionsLeague deve essere il nostro obiettivo. Cambierebbero tante cose in caso di arrivo… - ciancio_bruno : @enzogoku69 A tal proposito Enzo sembra che il Milan abbia buone idee e col supporto di una figura come Maldini le… -