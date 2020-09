La testimonianza di una 17enne: «Così Cavazza mi ha portato a Villa Inferno» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Come in ogni caso giudiziario, le accuse dovranno essere confermare ed eventualmente sancite da una condanna dopo il processo. Ma quel che sta emergendo in queste ore offre un quadro molto ben definito sulla direzione che intenderanno prendere gli inquirenti. Parliamo del caso dei festini a base di droga e sesso con minorenni nel Bolognese (tra Pianoro e Rastignano), con l’ex candidato della Lega alle Regionali, Luca Cavazza, finito agli arresti domiciliari. E una ragazza, 17 anni, ha raccontato cosa accadeva durante quelle serate. LEGGI ANCHE > Bologna, festini con cocaina e prostitute minorenni: ai domiciliari leghista candidato con Borgonzoni Villa Inferno. Così era stata denominata quella Villa di proprietà del costruttore Davide Bacci (ora in carcere) in cui si consumavano i ... Leggi su giornalettismo

AlexZan87 : La testimonianza di una 17enne: «Così Cavazza mi ha portato a Villa Inferno» - andrea41183532 : @Moonlightshad1 Sembra che le portasse lui le minorenni visto la testimonianza di una 17 enne - AlbicoccaI : RT @mariambuIa: Questa cosa che la misoginia fatta da donne sarebbe molto più grave è simpatica, e dico “simpatica” per intendere triste te… - gerard_kieffer : RT @GretaGiglio99: I libri usati con dediche sono i più belli e tristi, perché sono testimonianza solida di una storia che comincia con qua… - ambra_lg : RT @6000sardine: La forza della resistenza in #Bielorussia si vede da tante cose, come in quel video dove dalle donne salvano il ragazzo pr… -

Ultime Notizie dalla rete : testimonianza una Le Isole Salomone ei cambiamenti climatici: la testimonianza del vescovo Vatican News Fermo: Presi i responsabili di una rapina della metà di luglio

2' di lettura 02/09/2020 - Alle prime ore dello scorso 18 luglio, presso l'abitazione di uno straniero regolarmente residente a Fermo, si sono presentati due uomini. I due soggetti, dopo aver bussato ...

Lipari, gli ultimi audio di Lorenza Famularo: «Va sempre peggio, ho degli aghi nella schiena»

LIPARI (Messina) Non ci sono ancora indagati, ma almeno quattro medici del pronto soccorso e della guardia medica di Lipari tremano. Sanno che le testimonianze di tanti amici e di tanti operatori attr ...

2' di lettura 02/09/2020 - Alle prime ore dello scorso 18 luglio, presso l'abitazione di uno straniero regolarmente residente a Fermo, si sono presentati due uomini. I due soggetti, dopo aver bussato ...LIPARI (Messina) Non ci sono ancora indagati, ma almeno quattro medici del pronto soccorso e della guardia medica di Lipari tremano. Sanno che le testimonianze di tanti amici e di tanti operatori attr ...