Milan contro Bodo Glimt o Zalgiris Vilnius: data, orario e diretta tv eventuale terzo turno preliminare Europa League (Di martedì 1 settembre 2020) Il Milan affronterà in casa la vincente di Bodo Glimt-Zalgiris Vilnius nel terzo turno preliminare dell’Europa League 2019/2020, qualora i rossoneri dovessero superare il secondo turno preliminare in casa degli irlandesi dello Shamrock Rovers. Questo il risultato del sorteggio effettuato quest’oggi nella sede Uefa di Nyon. Il match di terzo turno preliminare si giocherà in gara unica giovedì 24 settembre a San Siro, con orario da definire. Leggi su sportface

