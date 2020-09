Inter, De Vrij: “Che peccato aver perso l’Europa League. Soltanto adesso…” (Di martedì 1 settembre 2020) Il centrale dell'Inter, Stefan De Vrij, è tornato a parlare per la prima volta dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Siviglia in finale di Europa League. Il calciatore olandese ha parlato proprio dal ritiro della nazionale orange.LE PAROLE DI DE Vrijcaption id="attachment 685390" align="alignnone" width="620" De Vrij, Getty Images/captionSulla finale persa in EL: "Dispiace, è un peccato non aver alzato la coppa. La stagione è stata lunga e stancante, adesso ricarichiamo le pile.Su De Jong: "Soltanto ora sono tornato a parlargli dopo le reti che ci ha fatto in finale...". Queste le parole riportate da CalcioNews24. Inter, De Vrij: “Che peccato ... Leggi su itasportpress

