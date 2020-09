Brembio, morti per Covid: la comunità si riunisce per ricordarli (Di martedì 1 settembre 2020) Sindaco e cittadini commossi, a Brembio, per la cerimonia al cimitero in ricordo di chi ha perso la vita durante la pandemia. Ai brembiesi morti ai tempi del Covid, purtroppo forzatamente lontani dai ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Brembio morti Brembio, una targa per le 14 vittime del coronavirus IL GIORNO Brembio, morti per Covid: la comunità si riunisce per ricordarli

Sindaco e cittadini commossi, a Brembio, per la cerimonia al cimitero in ricordo di chi ha perso la vita durante la pandemia. Ai brembiesi morti ai tempi del Covid, purtroppo forzatamente lontani dai ...

Sindaco e cittadini commossi, a Brembio, per la cerimonia al cimitero in ricordo di chi ha perso la vita durante la pandemia. Ai brembiesi morti ai tempi del Covid, purtroppo forzatamente lontani dai ...