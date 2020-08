Ferrero si allinea a De Laurentiis: “Riapriamo gli stadi, il calcio senza pubblico non ha senso” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il calcio ormai convive con il Covid. Tamponi a tappeto, regole ferree, tanti dubbi e soprattutto stadi chiusi. Proprio quest’ultimo, a qualche settimana dall’inizio della nuova stagione, è l’argomento che maggiormente “preoccupa” i presidenti delle squadre italiane, che già hanno perso una buona parte degli incassi per le ultime dieci gare della stagione. Alle parole di De Laurentiis in merito ad una possibile riapertura sono seguite quelle del patron della Sampdoria Massimo Ferrero: “Basta con il pallone nel deserto! Il calcio senza pubblico non ha senso, è il momento di riaprire gli stadi. Non so cosa stiamo aspettando per riaprire. Non si può fare il paragone degli ... Leggi su calcioweb.eu

