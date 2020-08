Charles Leclerc perde la pazienza: il suo team radio fa il giro del mondo (Di lunedì 31 agosto 2020) Durante il primo pit stop nel Gran Premio del Belgio, Charles Leclerc si è lasciato andare. Un insulto in francese è partito quando il collegamento con il muretto della Ferrari doveva restare chiuso. Il momento della Ferrari in Formula 1 è tutt’altro che facile. Specialmente dopo un Gran Premio del Belgio che ha fatto segnare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

