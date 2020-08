Weekend a Venezia: gli indirizzi dove fermarsi per mangiare, bere e fare vip watching (Di sabato 29 agosto 2020) Weekend a Venezia: gli indirizzi dove fermarsi per una sosta sfoglia la gallery Una doccia e comincia la giornata a spasso per Venezia. Ma senza una ricca colazione, il passo non è quello giusto. Tra i cinefili gourmet che si aggirano per Venezia durante la Mostra del Cinema il passaparola corre veloce e ci si incontra da Amo by Alajmo, patinato indirizzo con gli arredi disegnati da Philippe Starck, all’interno del Fondaco dei Tedeschi, antico palazzo a pochi passi dal Ponte di Rialto, punto ... Leggi su iodonna

visitorcity : RT @FVGlive: Quali programmi avete per il #weekend? Noi vi aspettiamo in Friuli Venezia Giulia! ?? ??fk31 - #Duino #fvglive - gabecnc : Il weekend di #huaweiteambuilding è solo all'inizio! Chissà che altro ci aspetta! Per ora #fotoshooting a #venezia!… - DetourismVenice : RT @visitmuve_it: Idee per il weekend? I Musei Civici di Venezia sono aperti: ?? @DucaleVenezia e 1° piano @MuseoCorrer ogni giorno ?? @museo… - FVGlive : Quali programmi avete per il #weekend? Noi vi aspettiamo in Friuli Venezia Giulia! ?? ??fk31 - #Duino #fvglive - NatiMontebello : RT @visitmuve_it: Idee per il weekend? I Musei Civici di Venezia sono aperti: ?? @DucaleVenezia e 1° piano @MuseoCorrer ogni giorno ?? @museo… -

Ultime Notizie dalla rete : Weekend Venezia Meteo Venezia: qualche possibile rovescio venerdì, temporali nel weekend 3bmeteo Arte, natura ed enogastronomia ’Itinerari’ alla riscoperta dell’Italia

Un girasole su un balcone che si affaccia su un mare azzurro e una spiaggia dove un ombrellone solitario cattura i raggi del sole di fine agosto. Una barca a vela si muove tra le onde, simbolo del via ...

Meteo, al nord inizia l’autunno: maltempo e temperature più basse anche di 10 gradi

Sarà un weekend di pioggia e temporali per il Nord Italia, con crollo delle temperature anche di 10°. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. Sono prev ...

Un girasole su un balcone che si affaccia su un mare azzurro e una spiaggia dove un ombrellone solitario cattura i raggi del sole di fine agosto. Una barca a vela si muove tra le onde, simbolo del via ...Sarà un weekend di pioggia e temporali per il Nord Italia, con crollo delle temperature anche di 10°. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. Sono prev ...