Treni, incendio vicino i binari: interrotta la linea regionale (Di sabato 29 agosto 2020) L'intervento dell'Elicottero Drago dei vigili del fuoco Treni fermi sulla Fl5 Roma - Civitavecchia. Dalle ore 15.35 traffico ferroviario sospeso tra Roma Aurelia e Maccarese per un incendio in ... Leggi su romatoday

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Bruciano le sterpaglie attorno al Grande raccordo anulare di Roma e un pomeriggio di fine agosto si trasforma per migliaia di automobilisti in una trappola di caldo e lamiere.Quattro incendi di sterpaglie in pochi minuti in diversi punti della città hanno creato numerosi disagi e qualche paura. Traffico in tilt per ore lungo il Gra altezza via Aurelia e sospesi per un'ora ...