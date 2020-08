Ritorno in classe dopo le urne, cresce il fronte delle Regioni (Di sabato 29 agosto 2020) Il fronte delle Regioni che posticipano l’inizio dell’anno scolastico potrebbe passare da tre a sei. Le prime sono state Sardegna (22 settembre), Puglia e Calabria (24 settembre). L’ultima, in ordine di arrivo, la Basilicata ieri. La decisione è stata motivata su allestimento delle aule e trasporto. Sul secondo tema, l’assessora regionale al ramo, Donatella Merra, ha indicato la strada del 50% delle lezioni in presenza per le superiori, il resto a distanza per far calare i posti necessari sui mezzi. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

AlbertoBagnai : Diffigoldà bolidiga sul fronte della didaddiga: - ItaliaViva : Dopo duecento giorni dalla chiusura degli istituti, a settembre tutti i ragazzi devono tornare in classe. La politi… - infoitinterno : CORONAVIRUS: SCUOLA, è TUTTO PRONTO per il RITORNO in CLASSE. Ecco il DOCUMENTO FINALE con le REGOLE - LucaBi4 : I servizi del #TG1 sul ritorno di un gruppo di ragazzi in una classe di Casal Pusterlengo, con chiara vocazione str… - gianni8491 : RT @PartSocialista: #Scuola, @orizzontescuola intervista il Presidente della Commissione Cultura del #Senato, @NenciniPsi: “governo interve… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno classe Ritorno in classe, Nencini (PSI): “Governo intervenga con DPCM. Azzolina in audizione il prossimo 8 settembre” [INTERVISTA] Orizzonte Scuola CORONAVIRUS: SCUOLA, è TUTTO PRONTO per il RITORNO in CLASSE. Ecco il DOCUMENTO FINALE con le REGOLE

E qualche positivo tra i test sierologici effettuati c'è stato, ci spiega il responsabile dell'Uccp e immediatamente è stata messa in moto la macchina del Dipartimento di Prevenzione per valutare even ...

La politica dei risarcimenti è un'illusione

Lo so che è doloroso, lo so che preferiremmo tutti non doverci pensare. Ma bisognerà pure, a un certo punto, dirci qualcosa di realistico sull’economia italiana. Di quanto sarà la contrazione del Pil ...

E qualche positivo tra i test sierologici effettuati c'è stato, ci spiega il responsabile dell'Uccp e immediatamente è stata messa in moto la macchina del Dipartimento di Prevenzione per valutare even ...Lo so che è doloroso, lo so che preferiremmo tutti non doverci pensare. Ma bisognerà pure, a un certo punto, dirci qualcosa di realistico sull’economia italiana. Di quanto sarà la contrazione del Pil ...