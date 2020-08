Minguella: "Messi resta al Barcellona al 90%" (Di sabato 29 agosto 2020) Barcellona, SPAGNA, - Il futuro di Lionel Messi è ancora un grande punto interrogativo. Josep Maria Minguella , ex agente dell'argentino, ha provato a fare chiarezza: "Qualcuno ha suggerito che con il ... Leggi su corrieredellosport

FcInterNewsit : Messi, l'ex agente Minguella: 'Resterà al Barça, neanche i suoi avvocati sono sicuri che possa liberarsi a zero' - FcInterNewsit : Minguella (ex agente di Messi): 'Leo ha già un altro club, è l'Inter. Ecco perché' - sportli26181512 : Minguella: 'Messi resta al Barcellona al 90%': L'ex agente della Pulce è convinto che alla fine rimarrà in blaugran… - infoitsport : Minguella (storico ex agente di Messi): “Credo che alla fine resti al Barcellona. Nel calcio però può succedere di… - passione_inter : Minguella (storico ex agente di Messi): 'Credo che alla fine resti al Barcellona. Nel calcio però può succedere di… -