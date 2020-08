Scuola, la consegna dei primi banchi monoposto. Codogno, Alzano e Nembro i primi comuni a riceverli (Di venerdì 28 agosto 2020) Codogno, Alzano e Nembro. Questi i comuni sono stati consegnati i primi banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza delle scuole, prevista per il 14 settembre. Gli istituti scolastici dei tre paesi così duramente colpiti dalla pandemia hanno cominciato a ricevere i primi arredi nella quantità richiesta dai dirigenti scolastici. I tecnici sono al lavoro per montare banchi e sedie all’interno degli istituti scolastici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

