Angela Merkel avvisa i tedeschi: “I prossimi mesi saranno ancora più difficili per il Covid. In Germania la situazione è e resta seria” (Di venerdì 28 agosto 2020) I mesi che arriveranno “saranno ancora più difficili”. Angela Merkel sceglie queste parole per parlare ai tedeschi durante la tradizionale conferenza stampa d’estate, probabilmente l’ultima dopo 16 anni alla guida della Germania. Il messaggio della cancelliera è chiaro: il coronavirus è una minaccia da continuare a prendere sul serio perché finita l’estate torneremo a stare al chiuso “nei posti di lavoro, nelle scuole e nelle case“. “Dovremo convivere con il virus ancora a lungo”, ha ricordato Merkel, indicando tre priorità per questo autunno: garantire che i bambini possano continuare ad avere accesso all’istruzione ... Leggi su ilfattoquotidiano

