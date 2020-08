Tenet di Christopher Nolan rilancia il box office italiano! (Di giovedì 27 agosto 2020) Il nuovo blockbuster di Christopher Nolan, Tenet, ha esordito ieri con un’ottima cifra, in grado di dare un bello slancio al finora stagnante box office italiano Nel giorno del suo esordio, con circa 400 mila euro, Tenet si piazza al primo posto del box office italiano. Un’ottima partenza per l’ultima opera di Christopher Nolan, che dimostra la voglia di cinema del pubblico. Seppur parliamo di un film attesissimo, i dubbi erano tanti, considerando le tanti incertezze causate dalla pandemia da Coronavirus. Il risultato di Tenet è però la dimostrazione che il pubblico è “generoso” nei confronti dei film più attesi. Se poi vi è anche una notevola attenzione alla sicurezza ... Leggi su tuttotek

WarnerBrosIta : “Quello che posso darti è una parola” #TENET, l'ultimo film di Christopher Nolan, è ora al cinema:… - WarnerBrosIta : Impazienti di vedere #TENET al cinema? Stasera su 100x100CINEMA su @Skyitalia Cinema 1 e Sky Cinema 2 alle 21:00 no… - LongTakeIt : #Tenet: il film di #ChristopherNolan incassa 400.000 in Italia nel primo giorno di programmazione ??… - Think_movies : “Tenet”: la Featurette del Dietro le Quinte del thriller di Christopher Nolan - 3cinematographe : Il nuovo film del regista Christopher Nolan, l'undicesimo, è arrivato nei cinema solamente ieri, ma ha già incassat… -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet Christopher

No. Perché Tenet è un film pensato, studiato, realizzato per il cinema. Lo è nel suo desiderio di stupire con scene grandiose e giri intorno al mondo (dall’Ucraina di Kiev all’Italia della Costiera Am ...Uscirà in 600 sale in Italia il colossal “Tenet” del regista britannico Christopher Nolan, acclamato autore della trilogia di “Batman” Uscirà in 600 sale in Italia il colossal “Tenet” del regista brit ...