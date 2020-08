Per l’Oms, le scuole non hanno avuto un ruolo importante nella diffusione del coronavirus (Di giovedì 27 agosto 2020) Hans Kluge, uno dei responsabili della sezione europea dell’Oms, è tornato sull’importanza del ritorno a scuola. Secondo l’esponente dell’organizzazione della sanità, al momento, la vera emergenza è quella di assicurare un ritorno nelle aule in tutta serenità e senza alcuna complicazione. Anche perché la pandemia ha rappresentato il più lungo periodo di interruzione dell’educazione scolastica al mondo, con oltre 1,5 miliardi di bambini e di ragazzi che non sono tornati tra i banchi dopo lo scoppio dei contagi. LEGGI ANCHE > Il coronavirus e quella sensazione sempre più netta delle scuole come parcheggio scuole Oms, non sono state veicolo di contagio da coronavirus Tuttavia, ha anche ricordato un elemento fondamentale: fino a questo ... Leggi su giornalettismo

