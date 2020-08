Multe alla frontiera: «C'era la base legale» (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Consiglio federale ammette che non sono mancati degli errori, che sono però stati risolti con gli interessati Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Multe alla frontiera: «C'era la base legale» #frontiera #multe #svizzera - alealassi : RT @MaurizioTrasat1: @AlessiaMorani Se ci fosse stata lei, senza mascherina, sicuramente non avrebbe preso la multa ... ubi maior minor ces… - RitaamariaB : RT @DannyDSC2: @ChiodiDonatella @Storace @tempoweb Solo un fesso sarebbe stupito di queste dichiarazioni. È un regime, gli italiani contano… - MaurizioTrasat1 : @AlessiaMorani Se ci fosse stata lei, senza mascherina, sicuramente non avrebbe preso la multa ... ubi maior minor… - Takkeus1 : @analysis1012 @matteosalvinimi Ma da dove ste idee? Se è dovuto alla fine della primavera perche sono aumentate sub… -

Ultime Notizie dalla rete : Multe alla

Ticinonline

«Benevento, fino a due mesi fa, era stata Covid free. Oggi abbiamo un solo contagiato. E ciò non succede a caso. C’è stato grande impegno da parte di tutti i cittadini. Per questo è stato doveroso mul ...La cancelliera Angela Merkel è favorevole ad istituire una multa nazionale minima di 50 euro per chi venga sorpreso senza mascherina in un negozio o sui mezzi pubblici, dove è obbligatoria Restano all ...