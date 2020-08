Fumo l'ultima e poi smetto (Di giovedì 27 agosto 2020) Fumo l’ultima e poi smetto. Da domani a dieta. Lunedì mi iscrivo in palestra. E poi giù a fumare un pacchetto, a spazzolarsi carbonare, a inglobarsi al divano. Un grande classico che Massimiliano Romeo erge a Sistema. Un po’ troppo forse, ma sicuramente è il sistema della Lega sul referendum: “Sì al taglio dei parlamentari, ma poi finiamola con l’antipolitica”, dice in una lunga intervista al Dubbio.E quindi da un lato ammette che questa riforma sia una schifezza data in pasto al popolo bue per farlo felice, dall’altro che la Lega comunque voterà Sì, ma poi basta eh. Accendiamo l’ultima paglia, che dalla mezzanotte si cambia vita, sempre che poi non la si cambi, mangiamoci l’ultimo cheeseburger, godiamoci ... Leggi su huffingtonpost

andlazz : La Coscienza di Zeno. “US”. Fumo l'ultima e poi smetto (di P. Salvatori) - HuffPostItalia : Fumo l'ultima e poi smetto - JMAIALE : @PeppeSimonett @plucam7 @J_Mercato Lo so ... Ecco perché dico che, qual è l'intenzione di vendere fumo ... l'ultima… - n_poletti : @PietroSalvatori Fumo l'ultima poi smetto - Zeno - lucedizebra : Per quale motivo esistono persone che non capiscono segnali evidenti. Come ad esempio: “Fumo L ultima così vai e po… -

Ultime Notizie dalla rete : Fumo ultima Fumo l'ultima e poi smetto L'HuffPost Fumo l'ultima e poi smetto

Fumo l’ultima e poi smetto. Da domani a dieta. Lunedì mi iscrivo in palestra. E poi giù a fumare un pacchetto, a spazzolarsi carbonare, a inglobarsi al divano. Un grande classico che Massimiliano Rome ...

E-cig: ci sono rischi per la salute?

Negli ultimi anni molti paesi hanno deciso di adottare le sigarette elettroniche come strumento utile per la lotta al fumo Negli ultimi anni molti paesi hanno deciso di adottare le sigarette elettroni ...

Fumo l’ultima e poi smetto. Da domani a dieta. Lunedì mi iscrivo in palestra. E poi giù a fumare un pacchetto, a spazzolarsi carbonare, a inglobarsi al divano. Un grande classico che Massimiliano Rome ...Negli ultimi anni molti paesi hanno deciso di adottare le sigarette elettroniche come strumento utile per la lotta al fumo Negli ultimi anni molti paesi hanno deciso di adottare le sigarette elettroni ...