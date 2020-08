Boris Johnson a dieta paparazzato mentre si allena con il personal trainer (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo essersi ripreso dal Covid ha deciso di rimettersi forma e, come da lui annunciato, di voler perdere peso. Il primo ministro britannico è stato paparazzato mentre si allenava correndo con un noto ... Leggi su leggo

LPincia : RT @PropagandaRigh1: Se Zingaretti è positivo dopo un aperitivo durante il quale invitava a fregarsene del virus va rispettato; se invece s… - leggoit : Boris #Johnson a #dieta paparazzato mentre si allena con il personal trainer - Massimi07355017 : RT @PalaDanyela83: Lista di persone che non posso più vedere/sentire in tv: Salvini Trump Boris Johnson Nigel Farage Dominic Cummings Mel… - marinella2569 : RT @PropagandaRigh1: Se Zingaretti è positivo dopo un aperitivo durante il quale invitava a fregarsene del virus va rispettato; se invece s… - Alberto40264400 : RT @PalaDanyela83: Lista di persone che non posso più vedere/sentire in tv: Salvini Trump Boris Johnson Nigel Farage Dominic Cummings Mel… -