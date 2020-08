Barbara D’Urso: annuncio bomba “Sto per tornare” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il conto alla rovescio è cominciato, Barbara D’urso sta per tornare in onda, in diretta, tutti i giorni. L’annuncio è suo, è decisamente sexy. Si comincia lunedì 7 settembre con Pomeriggio 5, poi via alla domenica pomeriggio e con Live Non è la D’Urso. Un’altra stagione a caccia di record… Barbara D’Urso è pronta a tornare in televisione. Non vede l’ora. E per annunciare il suo ritorno inArticolo completo: Barbara D’Urso: annuncio bomba “Sto per tornare” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

70controtutti : @fattoquotidiano Ma fatemi capire, io devo credere a @stanzaselvaggia e barbara D'Urso o al dr. Bassetti? - Rita03923488 : Ma le persone hanno capito come va messa la mascherina? O state aspettando che Barbara D’urso vi faccia un tutoria… - Boriss_1 : @bananascatlady Barbara D'Urso già si stra sfregando le mani - Matteo07294851 : @Masssimilianoo L'unico caso di chirurgia 'ben' riuscita è Barbara d'Urso ma in quel caso vi è una non accettazione… - salvatrash1 : In tv passa il promo di Barbara D'urso e del ritorno dei suoi programmi, Eliana sembra davvero contenta. -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia