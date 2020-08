Urtato da un camion in manovra, ferito titolare del Molino Rachello (Di mercoledì 26 agosto 2020) E' stato Urtato, restando ferito in modo fortunatamente non grave, da un camion sta stava facendo manovra nell'area dello stabilimento dell'azienda di cui è uno dei proprietari, il Molino 'Rachello' ... Leggi su trevisotoday

Ultime Notizie dalla rete : Urtato camion Urtato da un camion in manovra, ferito titolare del Molino Rachello TrevisoToday Frontale tra un camion e un’auto a Castelnuovo, interviene l’elisoccorso

Grave incidente in Valtidone tra una Peugeot e un camion, all’ingresso della frazione di Castelnuovo a Borgonovo (Piacenza). Un impatto violento, che ha visto il camion finire letteralmente nel fosso ...

Austria, camionista al volante 145 ore in due settimane

La Polizie tedesca e austriaca hanno mantenuto sempre elevati i controlli sui veicoli industriali in viaggio nella rete autostradale anche nel mese di agosto e la stampa riporta casi eclatanti per qua ...

Grave incidente in Valtidone tra una Peugeot e un camion, all’ingresso della frazione di Castelnuovo a Borgonovo (Piacenza). Un impatto violento, che ha visto il camion finire letteralmente nel fosso ...La Polizie tedesca e austriaca hanno mantenuto sempre elevati i controlli sui veicoli industriali in viaggio nella rete autostradale anche nel mese di agosto e la stampa riporta casi eclatanti per qua ...