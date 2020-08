UFFICIALE - Consiglio Figc il 31 agosto: al vaglio anche date ed il via alla stagione (Di mercoledì 26 agosto 2020) (ANSA) - ROMA, 26 AGO - E' stata convocata per le ore 12 di lunedì 31 agosto la riunione del Consiglio Federale della Figc. Leggi su tuttonapoli

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - E' stata convocata per le ore 12 di lunedì 31 agosto la riunione del Consiglio Federale della Figc. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale ...

Decreto Agosto: le misure per le imprese

(Teleborsa) - Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Agosto sono entrate in vigore le misure, approvate dal Consiglio dei Ministri, per continuare a sostenere il rilancio dell’economia ...

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - E' stata convocata per le ore 12 di lunedì 31 agosto la riunione del Consiglio Federale della Figc. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale ...