Coronavirus in Italia, ultime notizie. Focolaio in un allevamento di polli nel Trevigiano: 222 positivi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Stando all'ultimo bollettino, sono 19,714 le persone attualmente positive al Coronavirus (Covid-19) in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall'Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 26 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Focolaio in un allevamento di polli nel Trevigiano: 222 positivi – Si sta allargando in queste ore il Focolaio

Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: 'Vogliamo tutelare la #salute di chi è in #Sicilia' - - Agenzia_Ansa : Le condizioni di Flavio #Briatore sono 'assolutamente stabili e buone': è quanto afferma una nota dello staff dell… - EsaLamorte : RT @Rassegne_Italia: In Tunisia esplode il coronavirus, è boom di contagi. Ora è allarme rosso per gli sbarchi in Italia La mentecatta non… - mapkomarco521 : RT @Musumeci_Staff: Ho appena inviato alle autorità competenti una diffida ad adempiere alla mia ordinanza. Se non è impugnata, vuol dire c… -