Ballando con le stelle 2020, Milly Carlucci rompe il silenzio dopo lo stop per Covid19 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milly Carlucci interviene sui social per fare chiarezza dopo le voci e le notizie anche errate circa la positività al Coronavirus di alcuni membri del cast. A essere positivo, infatti, è solo Samuel Peron mentre la sua partner di ballo Rosalinda Celentano è negativa. Il programma di Rai 1 si era appena messo in moto con le prove in vista della partenza sul piccolo schermo il prossimo 12 settembre ma la positività del danzatore ha imposto uno stop di 48 ore. “Tutti noi – spiega Milly Carlucci nel video – abbiamo cominciato le prove dopo aver eseguito tutti il tampone rapido che ha rilevato la negatività di tutto il cast, produzione, redazione e gruppo autorale. Ogni settimana tutti noi ripetiamo il test e nella ... Leggi su tvzap.kataweb

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - repubblica : 'Ballando con le stelle', Samuel Peron positivo: sospese le prove - antonel52837259 : RT @Affaritaliani: Covid a Ballando con le Stelle: Peron positivo, Carlucci: 'Prove sospese' - valex_cinePhile : RT @LaStampa: Concorrente positivo al Covid, “Ballando con le stelle” sospeso per 48 ore - LaStampa : Concorrente positivo al Covid, “Ballando con le stelle” sospeso per 48 ore -