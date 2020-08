La madre del piccolo Evan era indagata da luglio per maltrattamenti (Di martedì 25 agosto 2020) Risvolti che fanno accrescere la rabbia e il dolore per una brutale uccisione che poteva essere evitata. È quanto emerge dalle ultime notizie che arrivano dalla Sicilia. Letizia Spatola, madre del piccolo Evan, era stata già inserita nel registro degli indagati dalla Procura di Siracusa dopo alcune segnalazioni arrivate dagli ospedali in cui era stato portato il figlio per alcune cure successive a trauma. Il fascicolo era stato aperto a luglio, oltre un mese prima dell’omicidio del bambino. Per questo reato la donna e il suo attuale compagno, Salvatore Blanco, sono finiti in carcere. LEGGI ANCHE > Bimbo morto a Modica, fermati la madre e il compagno Il piccolo è morto lo scorso 17 agosto dopo esser stato selvaggiamente picchiato – secondo la tesi ... Leggi su giornalettismo

rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - salvosottile : Hanno trovato la madre morta e hanno pensato prima al marito, poi al suicidio , poi agli animali che ‘forse’ li av… - poliziadistato : +++Poliziotti commissariato Modica (RG) hanno sottoposto a fermo la madre del bimbo di 21 mesi, deceduto ieri duran… - xbunnykoo : mannaggia la cerniera arrugginita del marsupio della madonna madre di cristo che deve scendere in questo momento su… - Barbara20993343 : @masecrepassi Io ho un figlio della stessa età ma maschio...fosse stato femmina non l'avrei mandata in giro con un… -