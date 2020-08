Juventus, presentazione Pirlo in tv e live streaming: dove vederla live (Di martedì 25 agosto 2020) presentazione Pirlo IN TV E streaming – Oggi, martedì 25 agosto 2020, alle ore 15 la Juventus presenterà il suo nuovo allenatore: Andrea Pirlo. L’ex campione del mondo, alla prima avventura in panchina, incontrerà la stampa e risponderà alle varie domande. dove vedere la presentazione di Pirlo come allenatore della Juventus in tv e live streaming? Mediaset, Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vederla nel dettaglio: dove vederla in tv e streaming La presentazione di Pirlo alla Juventus ... Leggi su tpi

FedRedBlack : Pirlo, durante la sua presentazione alla Juventus, mi sta piacendo molto per come parla e quello che dice. Ora scus… - albertoinfelise : RT @FedericoFerri: Presentazione del ds Carli a Parma. Gazidis, Maldini e Massara sul futuro Milan. Le prime parole di Pirlo alla Juventus.… - riccirex : RT @FedericoFerri: Presentazione del ds Carli a Parma. Gazidis, Maldini e Massara sul futuro Milan. Le prime parole di Pirlo alla Juventus.… - FedericoFerri : Presentazione del ds Carli a Parma. Gazidis, Maldini e Massara sul futuro Milan. Le prime parole di Pirlo alla Juve… - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ?? LIVE #LBDV - ???? #Juventus, Andrea #Pirlo si presenta in conferenza stampa ???? Segui live le dichiarazioni del tecnico… -